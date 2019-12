Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Potthoff

Verkehrsunfallflucht- Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Zeugen in Zusammenhang mit einer Verkehrsunfallflucht vom Donnerstag (12.12.) zwischen 18.30 und 19.30 Uhr sucht die Polizei in Dülmen. Im benannten Zeitraum parkte der Geschädigte seinen schwarzen Ford Grand C-Max auf dem Parkplatz eines Hörgeräteakustikers. Als er zu seinem Auto zurückkkehrte stellte er Beschädigungen an seiner linken Fahrzeugseite fest. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne die Feststellung seiner Person und der Art seiner Unfallbeteiligung zu ermöglichen. Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter Tel. 02594/7930.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell