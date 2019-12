Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Appelhülsener Straße

Taschendiebstahl

Coesfeld (ots)

Aus einer Handtasche stahl ein bislang unbekannter Dieb am Donnerstag (12.12.) ein schwarze Geldbörse. Die Frau befand sich gegen 16.10 Uhr zum Einkauf in einem Kleiderdiscounter. Dabei fiel ihr eine männliche Person auf, die sie offensichtlich beobachtete. Als sie an der Kasse zahlen wollte, stellte sie das Fehlen ihres Portemonnaies fest. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die Angaben zu einem ca. 40-50 Jahre alten Mann, ca. 180 cm groß, mit dunklen Haaren und einem südländischem Hauttyp machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen, Tel. 02594/7930.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell