Autofahrer unter Drogeneinfluss

Coesfeld (ots)

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle hielten Polizisten am Donnerstag gegen 11.15 Uhr einen 21-jährigen Legdener an. Bei der Kontrolle gab der Legdener an am vergangenen Wochenende Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, eine Strafanzeige gefertigt und die Weiterfahrt bis zur abschließenden Ausnüchterung untersagt.

