Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Ein 45-jähriger Fahrradfahrer wurde am Montag, gegen 23.15 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Otto-Brenner-Straße schwer verletzt. Der Mann fuhr mit seinem Fahrrad in östliche Richtung und stieß an der Einmündung Baninngstraße mit dem Skoda einer 33-jährigen Frau zusammen. Er musste mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro. (ag)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell