Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (A81, Zimmern ob Rottweil) Bitumenlaster umgekippt 30.3.21, 1 Uhr

Zimmern ob Rottweil (ots)

In der Nacht zum Dienstag ist auf der A81 in Fahrtrichtung Singen beim Eschachtalparkplatz ein Lastwagen mit mehreren Tonnen Bitumen umgekippt. Der 45 Jahre alte Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Bergungsmaßnahmen sind eingeleitet worden, dürften sich aber noch über mehrere Stunden erstrecken. Die Fahrspur in Richtung Singen wurde ab der Anschlussstelle Rottweil bis zur Ausfahrt Villingen-Schwenningen voll gesperrt. Ein Umleitungsstrecke ist eingerichtet. Es ist auch dort mit Behinderungen zu rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell