Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee, Landkreis Konstanz) Brennendes Abfallholz verursacht Feuerwehreinsatz (29.03.2021)

Radolfzell am Bodensee, Landkreis Konstanz (ots)

Brennendes Abfallholz auf dem Grundstück einer Gaststätte in der Karl-Wolf-Straße hat am Montagmittag zum Einsatz der Radolfzeller Feuerwehr geführt. Möglicherweise hat eine Selbstentzündung von altem Laub in einem neben dem Holzhaufen abgestellten Behältnis zu dem niederschwelligen Brand des Abfallholzes geführt, welches von der nach der Alarmierung mit einem Löschzug eintreffenden Feuerwehr schnell gelöscht werden konnte. Sach- oder Personenschaden war nicht entstanden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell