POL-KN: (Stockach-Windegg, B 14, Landkreis Konstanz) Unfall zwischen landwirtschaftlichem Fahrzeug und Auto fordert 11.000 Euro Schaden (29.03.2021)

Stockach-Windegg, B 14, Landkreis Konstanz (ots)

Rund 11.000 Euro Sachschaden hat ein Verkehrsunfall gefordert, der sich am Montagmorgen zwischen Windegg und "Schweingrube" auf der Bundesstraße 14 ereignet hat. Ein 21-jähriger Fahrer einer landwirtschaftlichen Zugmaschine mit Anhänger war gegen 07.50 Uhr auf der B 14 in Fahrtrichtung Tuttlingen unterwegs und gerade im Begriff, an einer Kreuzung nach links abzubiegen. Ein von hinten nahender 30-jähriger Fahrer eines Audis verkannte die Situation und wollte das landwirtschaftliche Anhängergespann überholen. In der Folge kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

