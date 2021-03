Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Epfendorf, Lkrs. Rottweil) Diebe plündern Baucontainer

Epfendorf (ots)

Mehrere Elektrowerkzeuge der Marke Makita, DeWalt und Stihl und andere technische Geräte sind am letzten Wochenende aus einem Baucontainer in der Neckarstraße gestohlen worden. Die Diebe, die vermutlich mit einem Transporter oder anderen größeren Fahrzeug an die dortige Baustelle zur Hangsicherung gefahren waren, hatten vermutlich mit einer Akku-Flex das Schloss des Containers aufgeschnitten. Besonders ärgerlich für den Bauunternehmer war der Diebstahl einer Fernbedienung für ein spezielles Raupenbohrgerät der Marke "Klemm". Den Wert der Gegenstände beziffert die Polizei auf rund 25.000 Euro. Von den Tätern fehlt jede Spur.

