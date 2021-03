Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verbotene Fahrtrichtungsanzeiger und abgeklebtes Kennzeichenschild

Niederhorbach - Bad Bergzabern (ots)

Ein Pkw BMW X5 wurde am 09.03.21, gegen 18:20 Uhr, in der Landauer Straße in Niederhorbach kontrolliert. An dem Fahrzeug der 24-jährigen Fahrerin fielen die verbotswidrig dauerhaft eingeschalteten Fahrtrichtungsanzeiger im sogenannten "US-Style" auf. Im Verlauf der Kontrolle wurde auch eine Veränderung an der Spurbreite der Hinterachse festgestellt. Gegen 17:40 Uhr wurde bereits ein Pkw Audi in Bad Bergzabern mit einem abgeklebten EU-Feld am Kennzeichenschild festgestellt. Die Fahrerin entfernte noch vor Ort die schwarzen Aufkleber. Gegen beide Fahrerinnen wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell