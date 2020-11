Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Tötungsdelikt in Vorsfelder Meinstraße bei "Aktenzeichen XY"

WolfsburgWolfsburg (ots)

Wolfsburg, 18.11.20

Wolfsburg-Vorsfelde, Meinstraße 13.08.19, 22.00 Uhr

Bereits seit Oktober 2019 suchen Staatsanwaltschaft Braunschweig und Polizei Wolfsburg in Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt in der Vorsfelder Meinstraße am 13. August 2019 (wir berichteten) mit einer öffentlichen Fahndung nach den mutmaßlichen Tätern, dem 30 Jahre alte Orgest Kurteshi und seinem 25-jährigen Komplizen Eglis Veraj. Die beiden albanischen Staatsbürger sind flüchtig. Heute am Mittwochabend in Folge 560 wird der Fall von "Aktenzeichen XY ... ungelöst", Sendebeginn um 20.15 Uhr, im ZDF aufgegriffen.

Den bisherigen Untersuchungen nach wurden durch Einsatzbeamte an diesem Dienstagabend im August 2019 zwei stark blutende Schwerstverletzte im Alter von 20 und 31 Jahren nach dem Eingang eines Notrufes im Wolfsburger Stadtteil Vorsfelde aufgefunden. Noch in der Nacht verstarb das 20 Jahre alte Opfer in einer Braunschweiger Klinik an einer Schussverletzung. Das zweite Verletzte überlebte nach medizinischer Betreuung im Wolfsburger Klinikum die Tat. Die Ermittler gehen von einer Gewalttat innerhalb des kriminellen Milieus aus.

