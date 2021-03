Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rülzheim - PKW landet mitten im Kreisverkehr

Rülzheim (ots)

Am Dienstagabend hörte eine Zeugin, die gerade auf ihrem Balkon war, plötzlich einen lauten Knall. Sie erkannte einen Kleinwagen, der mitten auf dem Kreisverkehr in der Kuhardter Straße in Rülzheim stand. Als die Polizei vor Ort eintraf, fehlte von dem Fahrzeug jede Spur. Bei weiteren Ermittlungen konnte das Unfallfahrzeug und der verantwortliche 51-jährige Fahrer vor einem nahegelegenen Lieferdienst gesichtet werden. An dem Auto wurden passende Schäden festgestellt. Der Fahrer hatte sehr viel Glück und wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Im Gegensatz zu dem vollständig beschädigten Fahrzeug, blieb der Kreisverkehr unbeschädigt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell