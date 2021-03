Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - Beteiligte bei Verkehrsunfall gesucht

Kandel (ots)

Kandel; Am 08.03.2021 kam es gegen 13:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Luitpoldstraße. Eine 56-jährige PKW Fahrerin befuhr die Straße in Richtung Juststraße. Im Bereich der Einmündung zur Robert-Koch-Straße wird der Fahrerin die Vorfahr von dem Fahrer eines dunklen PKW's genommen. Hierbei kommt es zum Zusammenstoß der beteiligten Fahrzeuge. Beide Beteiligte fuhren jedoch zunächst weiter und die 56-jährige Fahrerin stellte erst am Abend einen Schaden an PKW fest. Gesucht wird nun der zweite Unfallbeteiligte oder Zeugen die den Unfall bemerkt haben.

