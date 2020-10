Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kind auf Fahrrad kollidiert mit Pkw

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Schluchsee;]

Am Dienstag den 20.10.2020, gegen 15.45 Uhr befuhr ein 9-jähriger Junge den Radweg von Fischbach kommend in Richtung Schluchsee. An der Einmündung in den Reistenhofweg übersah er einen dort an der steilen Auffahrt wartenden Pkw und kollidierte frontal mit diesem. Durch die Kollision wurde der Junge über die Motorhaube auf die Windschutzscheibe des Pkw geschleudert. Er verletzte sich dabei am Kopf sowie am Rücken. Glücklicherweise trug der Junge einen Helm. Durch das hinzugerufene DRK wurde der Radfahrer in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von 2500 Euro. Das Fahrrad des Jungen brach an der Federgabel.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

L.A. 07651/9336-0

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell