POL-FR: Höchenschwand: Katalysatoren an Lieferwagen ausgebaut - Polizei bittet um Hinweise!

An zwei Opel-Lieferwagen sind in der Nacht zum Mittwoch, 21.10.2020, in Höchenschwand-Tiefenhäusern die Katalysatoren samt Partikelfiltern ausgebaut worden. Die Lieferwagen standen von Dienstagabend, 18:00 Uhr, bis Mittwochmorgen auf einem Betriebsgelände direkt an der B 500. Die angegangenen Fahrzeuge waren von der Straße aus gut sichtbar. Zum Ausbau wurden die Lieferwagen höchstwahrscheinlich durch die unbekannten Täter aufgebockt. Der Schaden liegt bei mehreren tausend Euro. Der Polizeiposten St.Blasien (Kontakt 07672 92228-0) bittet um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen.

