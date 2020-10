Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Markise angezündet - zwei Jugendliche flüchten - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Auf dem Waldfestplatz in Oberlauchringen haben mutmaßlich zwei Jugendliche am Dienstag, 20.10.2020, die Markise an einer Hütte angezündet. Eine Zeugin hatte gegen 18:15 Uhr zwei Personen dort beobachtet, wobei eine mit einem Feuerzeug die Markise in Brand setzte. Danach flüchteten die beiden. Die Feuerwehr rückte mit zwei Fahrzeugen an. Das Feuer griff nicht auf die Hütte über, lediglich die Markise wurde beschädigt. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Bei einer der geflüchteten Personen soll es sich um ein jugendliches Mädchen gehandelt haben, ca. 170 cm groß, auffallend schlank, mit braunen halblangen Haaren und länglichem Gesicht. Von der zweiten Person liegt keine nähere Beschreibung vor, vermutlich war diese aber ein Junge. Beide waren schwarz gekleidet mit Kapuzenpullovern. Der Polizeiposten Tiengen (Tel. 07741 8316-283) bittet um sachdienliche Hinweise!

