Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eggingen: Einbruch in Vereinsheim - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Montagmittag bis Dienstagabend, 19./20.10.2020, ist in ein Vereinsheim in Eggingen eingebrochen worden. Zunächst wurde ein Geräteschuppen gewaltsam geöffnet, dann ging der oder die Täter das eigentliche Vereinsheim an. Schließlich wurde eine Scheibe eingeschlagen und aus dem Vereinsraum aus einer Kasse ein dreistelliger Bargeldbetrag endwendet. Des Weiteren packten die Einbrecher noch Süßes und Snacks ein. Der Polizeiposten Wutöschingen (Kontakt 07746 9285-0) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen rund um Sport- und Tennisplatz.

