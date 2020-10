Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen/Grenzach: Ohne Führerschein und unter Drogen hinterm Steuer

Freiburg (ots)

Einer Verkehrskontrolle wurde am Dienstag, 20.10.2020, gegen 22.30 Uhr, ein 29 Jahre alter Mann an der Bushaltestelle an der Turnhalle unterzogen. Einen Führerschein konnte der VW-Fahrer allerdings nicht vorweisen, da ihm bereits im Juli die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Da der 29-jährige auffällig nervös war, wurde ein Drogentest durchgeführt, welcher positiv auf THC und Amphetamine verlief. Eine Blutentnahme im Krankenhaus wurde angeordnet und der Fahrzeugschlüssel beschlagnahmt.

