Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Seltenes Triple

53919 Weilerswist (ots)

Am vergangenen Donnerstag (02.04.2020) führte die Direktion Verkehr Geschwindigkeitsmessungen auf der Kreisstraße 11 zwischen Lommersum und Weilerswist durch. Von 176 gemessenen Fahrzeugen waren 106 mindestens 20 km/h zu schnell unterwegs. Ein Fahrzeugführer aus dem Rhein-Sieg-Kreis fuhr innerhalb von knapp einer Stunde dreimal in die gleiche Kontrollstelle. Er war jeweils 38 km/h, 84 km/h und 52 km/h zu schnell. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 1600.- Euro sowie fünf Punkte im Verkehrszentralregister. Außerdem ein viermonatiges Fahrverbot.

