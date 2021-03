Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Diebstahl eines E-Scooters in der Innenstadt Landau

Landau: 09.03.2021, 16.50-17.00 Uhr (ots)

Zwischen 16.50 Uhr und 17.00 Uhr wurde in der Xylanderstraße in Landau ein E-Scooter der Marke Segway entwendet. Unbekannte Täter nutzten die wenigen Minuten die der Eigentümer das Fahrzeug unbeaufsichtigt abgestellt hatte für ihren Diebstahl aus. Ein Zeuge konnte Hinweise auf zwei junge Männer im Alter von ca. 18-20 Jahre geben, welche sich an dem Fahrzeug zu schaffen machten und anschließend damit wegfuhren. Wie die Täter das Zahlenschloss, mit dem das Fahrzeug gesichert war, öffnen konnten ist derzeit nicht bekannt. Auffällig an dem schwarzen E-Scooter sind die blauen Streifen auf den schwarzen Felgen sowie die seitlich an den Rädern angebrachten orangefarbenen Reflektoren.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell