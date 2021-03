Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen-Zimmern, Landkreis Tuttlingen) Auspuff-Katalysator an einem abgestellten VW Polo abgesägt und entwendet (27./28.03.2021)

Immendingen-Zimmern, Landkreis Tuttlingen (ots)

Vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag haben unbekannte Täter an einem in der Kirchgasse Ecke Dorfstraße abgestellten VW Polo den Auspuff-Katalysator abgesägt und anschließend gestohlen. In den vergangenen Wochen kam es bereits in allen vier zum Polizeipräsidium Konstanz gehörenden Landkreisen - darunter im Schwarzwald-Baar-Kreis sowie in den Landkreisen Konstanz, Rottweil und auch im Landkreis Tuttlingen - zu vergleichbaren Diebstählen von Autokatalysatoren. Zu dem in Zimmern begangenen Katalysatordiebstahl bittet die Polizei Tuttlingen (07461 941-0) oder auch der Polizeiposten Immendingen (07462 9464-0) um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell