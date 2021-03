Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wellendingen, Lkrs. RW) Feuerwehr rückt zu Meldealarm aus 29.3.21

Wellendingen (ots)

Die Feuerwehr Wellendingen ist mit 20 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen am Montagmorgen zu einem Brandmeldealarm in einem metallverarbeitenden Betrieb in der Talstraße ausgerückt. Kurz nach sechs Uhr löste der Melder an einem Rauchansaugsystem vermutlich wegen eines Ölnebels aus. Im Bereich eines Hochlagers konnte zwar leichter Rauch, aber kein Brand festgestellt werden. Die Meldeanlage wurde vom Unternehmer und der Feuerwehr wieder zurückgesetzt.

