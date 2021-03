Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen am Hohentwiel, Landkreis Konstanz) Fenster der Herz-Jesu-Kirche eingeworfen - Polizei bittet um Hinweise (26. - 29.03.2021)

Singen am Hohentwiel, Landkreis Konstanz (ots)

Vermutlich im Laufe des vergangenen Wochenendes haben unbekannte Täter fünf Fensterscheiben an der Herz-Jesu-Kirche eingeworfen und dabei erheblichen Sachschaden verursacht. Bei den eingeworfenen Scheiben der Kirche am Herz-Jesu-Platz in der Alpenstraße handelt es sich zum Teil auch um sogenannte Bleiglasfenster. Die Polizei Singen (07731 888-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise zu den Tätern.

