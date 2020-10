Polizei Paderborn

POL-PB: Schreckschüsse aus Hochzeitskorso am Westerntor

Paderborn (ots)

(mb) Die Polizei ermittelt nach Schüssen aus einer Schreckschusspistole, die am Samstag während eines Hochzeitsautokorsos am Westerntor abgegeben wurden, wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und sucht noch Zeugen.

Gegen 16.55 Uhr meldeten Zeugen per Polizeinotruf einen Autokorso am Westerntor. Offensichtlich handelte es sich um eine Hochzeitsgesellschaft. Aus einem VW Golf sollen während der Fahrt mehrere Schüsse abgegeben worden sein. Die Autokolonne sei über den Le-Mans-Wall weitergefahren. Die Polizei entdeckte die Hochzeitsgesellschaft auf der Warburger Straße und stoppte den beschriebenen Golf mit dem mutmaßlichen Schützen (19) in der Zufahrt zum Haxter Grund. Eine Waffe konnten die Beamten in dem Wagen nicht auffinden. Die Insassen des Golfs wurden später dabei angetroffen, wie sie nahe des Anhalteorts den Graben durchsuchten. Vermutlich war die benutzte Waffe vor der Polizeikontrolle aus dem Auto geworfen worden. Die Waffe konnte bislang nicht gefunden werden. Am Westerntor fanden Polizisten über 10 Hülsen von Schreckschussmunition und stellte sie sicher.

Die Polizei vermutet weitere Zeugen. Möglicherweise haben Passanten auch Videos des Autokorsos am Westerntor aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

