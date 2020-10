Polizei Paderborn

POL-PB: Fahrerflucht nach Unfall auf Driburger Straße

Paderborn (ots)

(mb) Nach einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht vom letzten Freitag (02.10.2020) sucht die Polizei einen hellen Van und Unfallzeugen.

Am Freitag überquerte ein Opel-Astra-Fahrer (61) gegen 06.25 Uhr von der Straße Am Ostfriedhof kommend die Kreuzung Driburger Straße in Richtung Penzlinger Straße. Auf der Kreuzung kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Auto, das nach links auf die Driburger Straße abbog. Der Fahrer des hellen Van fuhr dann auf die Straße Ostfriedhof, wendete und fuhr ohne seine Personalien anzugeben davon. Das flüchtige Auto, ein Kombi ähnlich eines VW Touran, hatte ein PB-Kennzeichen und müsste an der Front beschädigt sein. Zum Unfallzeitpunkt waren an der Kreuzung weitere Autos unterwegs. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 05251/3060 beim Verkehrskommissariat zu melden.

