Polizei Paderborn

POL-PB: Streit endet mit Messerstichen

Paderborn (ots)

(mb) In einem Wohnhaus an der Neuhäuser Kirchstraße kam es am späten Samstagabend zu einem Streit in einer Wohnung. Vier Männer im Alter von 32 bis 47 Jahren hatten dort am Abend alkoholische Getränke konsumiert. Gegen 23.30 Uhr eskalierte die Auseinandersetzung und ein 36-jähriger Mann stach mit einem Klappmesser auf einen 33-Jährigen ein. Das Opfer erlitt schwere Verletzungen und musste noch in der Nacht in einem Paderborner Krankenhaus operiert werden. Lebensgefahr besteht nicht. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen vorläufig fest. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den 36-Jährigen wird ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung geführt.

