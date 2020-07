Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade, Seppenrader Str.

2 schwerverletzte Menschen nach Verkehrsunfall

Coesfeld (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein 58-jähriger Ascherberger mit seinem Lkw Sprinter, in einer Kurve der Seppenrader Straße im Ortsbereich Seppenrade, auf die Abbiegespur des Gegenverkehrs. Der Faher des Kleinlastwagens fuhr in Richtung Lüdinghausen als dieser mit einem entgegenkommenden Pkw eines 29-jährigen Lüdinghausers zusammenstoß, der in den Ortsbereich von Seppenrade abbiegen wollte. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die verletzten Personen wurden in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Eine hinzugerufene Firma kümmerte sich um die Reinigung der Fahrbahn, die mit auslaufenden Betriebsstoffen der verunfallten Fahrzeuge verschmutzt wurde.

