Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Burgring/Fahrertüren zerkratzt

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben zwei am Burgring geparkte Autos beschädigt. Bei einem braunen Opel Meriva und bei einem blauen 3er BMW zerkratzen die Täter jeweils die Fahrertür. Die Tatzeit liegt in beiden Fällen zwischen 20 Uhr am Dienstag und 20 Uhr am Mittwoch. Die Polizei in Coesfeld bittet mögliche Zeugen, sich unter 02541-14-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell