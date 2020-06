Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Diebstahl in einer S-Bahn - Ermittlungen führen zum Auffinden von weiterem Stehlgut

Hamburg (ots)

Ermittlungsbeamte der Bundespolizeiinspektion Hamburg durchsuchten gestern im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens zwei Wohnungen sowie ein Ladengeschäft und stellten umfangreiches Diebesgut sicher.

Bereits seit Mai 2019 ermittelten die Beamten der Bundespolizei in einem Diebstahlsverfahren. Am 12. Mai 2019 war einer 27-jährigen Geschädigten in einer S-Bahn zwischen den Haltestellen Stadthausbrücke und Altona ihr Mobiltelefon entwendet worden. Sie war eingeschlafen und hatte den Diebstahl nicht bemerkt. Das Mobiltelefon wurde kurz darauf wieder mit den Daten einer unbeteiligten Person aktiviert. Die Ermittlungen führten zu einem Handyshop im Stadtteil St. Georg und richteten sich nun gegen die Betreiber des Shops. Dabei handelt es ich um einen 41-jährigen Deutschen und einen 38-jährigen tunesischen Staatsangehörigen.

Insgesamt 25 Beamte durchsuchten in den Morgenstunden des 11. Juni 2020 im Auftrag der Staatsanwaltschaft Hamburg die Wohnung der Beschuldigten sowie den Handyshop. Bei den Durchsuchungen wurden umfangreiche Beweismittel und vermutlich weiteres Stehlgut aufgefunden. Die Ermittler der Bundespolizei stellten insgesamt 15 Mobiltelefone, ein Tablet, einen Laptop sowie diverse Smartphoneteile sicher. Bei diesen besteht der Verdacht, dass sie aus Diebstählen stammen könnten. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Überdies wurden umfangreiche Beweismittel, ein Gewehrlauf und über 9000 EUR Bargeld aufgefunden und sichergestellt. Das gesuchte Mobiltelefon konnte nicht aufgefunden werden. Zum Verbleib erhoffen sich die Ermittler Erkenntnisse aus der Auswertung der sichergestellten Beweismittel. Die tatverdächtigen Männer im Alter von 38 und 41 Jahren mussten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen werden, da keine Haftgründe vorlagen.

