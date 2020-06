Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Bahnhof Altona: Ingewahrsamnahme nach dem Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

Hamburg (ots)

Am 7.Juni 2020 gegen 13:45 Uhr nahmen Bundespolizisten einen 30-jährigen Mann am ZOB des Bahnhofs Altona in Gewahrsam. Zuvor hatte er mehrfach "Sieg Heil" und "Heil Hitler" gerufen und den sogenannten "Hitlergruß" gezeigt. Eine Präsenzstreife der Hamburger Bundespolizei stellte den Mann noch am ZOB. Gegenüber den eingesetzten Beamten verhielt er sich verbal aggressiv. Einen erteilten Platzverweis befolgte er nicht. Der deutsche Staatsangehörige musste in der Folge durch Bundespolizisten in Gewahrsam genommen werden.

Gegen den Hamburger wurden ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen führt zuständigkeitshalber die Polizei Hamburg. An dem Einsatz war auch eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Hamburg beteiligt.

