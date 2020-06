Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Festnahme nach Sachbeschädigungen an mehreren Kraftfahrzeugen

Hamburg (ots)

Am Sonntagmorgen konnten Bundespolizisten nach kurzer Verfolgung einen Mann stellen. Dieser hatte zuvor am Hauptbahnhof mehrere Fahrzeuge beschädigt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen der Hamburger Bundespolizei, beschädigte ein 22-jähriger afghanischer Staatsangehöriger am 7. Juni 2020 gegen 04:00 Uhr mehrere Kraftfahrzeuge am Hamburger Hauptbahnhof. Zunächst schlug er auf dem Taxenstand am Hachmannplatz die Heckscheibe eines Taxis ein. Anschließend trat er gegen einen abgestellten Motorroller, so dass dieser umfiel. Im weiteren Verlauf ging er auf den Parkplatz am Heidi-Kabel-Platz und trat dort gegen die Heckscheibe eines abgestellten PKW. Auch diese zerbrach. Eine Streife der Bundespolizei bemerkte die Tat. Als der 22-Jährige die Streife sah, ergriff er die Flucht in Richtung Ernst-Merck-Brücke. Der stark alkoholisierte Mann wurde kurz darauf gestellt und anschließend dem Bundespolizeirevier am Hamburger Hauptbahnhof zugeführt. Er verhielt sich auch gegenüber den Polizeibeamten aggressiv. Aufgrund seines Verhaltens und des Grades der Alkoholisierung, musste er in Gewahrsam genommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Ausnüchterung wurde er entlassen.

Die weiteren Ermittlungen führt zuständigkeitshalber die Polizei Hamburg.

