Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch am Freitagvormittag

Paderborn-Sande (ots)

(mb) Am Tulpenweg sind Einbrecher am Freitagvormittag während der Abwesenheit der Bewohner in eine Doppelhaushälfte eingestiegen.

Von 07.30 Uhr bis 12.30 Uhr war niemand zuhause. In diesem Zeitraum begaben sich der oder die Täter auf das Grundstück und hebelten auf der Rückseite des Hauses ein Kellerfenster auf. Durch den Keller gelangten die Einbrecher in sämtliche Wohnbereiche und suchten nach Wertsachen. Sie entwendeten Schmuck und flüchteten durch die Terrassentür.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell