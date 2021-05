Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrerin auf der Hafenstraße leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Am Montagmorgen, 3. Mai, 5.40 Uhr, wurde eine 58-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der Hafenstraße leicht verletzt. Ein 25-jähriger Toyota-Fahrer kollidierte beim Rechtsabbiegen auf die Radbodstraße mit der 58-jähriger Hammerin, die mit ihrem Fahrrad die Kreuzung Hafenstraße / Radbodstraße geradeaus überqueren wollte - beide Verkehrsteilnehmer waren zuvor auf der Hafenstraße in Richtung Norden unterwegs. Bei dem Zusammenstoß wurde die 58-Jährige leicht verletzt und musste in einem Hammer Krankenhaus behandelt werden. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf zirka 500 Euro.(mg)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell