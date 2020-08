POL-PPMZ: Auseinandersetzung in Kaufhaus - Zeugen gesucht

Polizeipräsidium Mainz

Samstag, 15.08.2020 15:30 Uhr

Die 17-jährige Geschädigte befindet sich in einem Kaufhaus in der Mainzer Innenstadt. Als sie sich an einen Postkartenstand stellt, berührt sie versehentlich eine weitere Kundin. Diese beschwert sich daraufhin bei der 17-jährigen, sie solle Abstand halten.

Bei ihrem Bezahlvorgang an der Kasse, treffen die beiden Frauen erneut aufeinander. Nach einem kurzen Streitgespräch mischt sich der männliche Begleiter der unbekannten Kundin ein, schubst zunächst die 17-Jährige und schlägt ihr anschließend mit der flachen Hand auf die Wange. Anschließend entfernt er sich gemeinsam mit seiner weiblichen Begleitung aus dem Kaufhaus. Bislang liegen keine Hinweise auf den Beschuldigten vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

