POL-BOR: Ahaus/Kreis Borken - Fahrräder von Schülern nicht immer sicher

Ahaus/Kreis BorkenAhaus/Kreis Borken (ots)

Gefahr erkannt, Gefahr gebannt: Die Sicherheit der Schulkinder hat der Bezirksdienst der Polizeiwache Ahaus jetzt in besonderer Weise in den Blick genommen. Der Fokus der Beamten richtete sich dabei auf mehrere Schulen, die in den Städten und Gemeinden des Gebietes der Ahauser Wache liegen. Die Polizisten kontrollierten vor Ort zahlreiche Fahrräder. Zentrale Frage dabei: Wie verkehrssicher sind die Zweiräder, die die Kinder auf ihrem täglichen Weg durch den Straßenverkehr nutzen? Das Ergebnis: Die Beamten entdeckten an 69 Fahrrädern technische Mängel.

Hintergrund der Aktion: Fahrradfahrer gehören ohnehin zu den schwächeren Verkehrsteilnehmern. Mit Einsetzen der dunklen Jahreszeit sind für sie zusätzliche Gefahren verbunden - ihre Sicherheit steht daher besonders im Vordergrund. Technische Einrichtungen am Fahrrad wie Lichtanlage, Reflektoren und mehr sind besonders wichtig, um im Straßenverkehr wahrgenommen zu werden und Unfälle zu vermeiden: Sichtbarkeit schafft Sicherheit!

Die Erfahrung der Polizeibeamten zeigt leider: Oftmals fahren schulpflichtige Kinder mit Fahrrädern zu den Schulen, deren Verkehrssicherheit nicht gegeben ist. Besonders in der dunklen Jahreszeit werden sie "ohne Licht" nicht oder nicht rechtzeitig gesehen. Das bestätigte sich auch bei den Kontrollen, die die Beamten jetzt im Gebiet der Wache Ahaus durchgeführt haben. Je schlechter der Zustand des Fahrrades in dieser Hinsicht ist, umso höher fällt das potenzielle Risiko aus, dem sich der Radfahrer aussetzt: Es kann dann eher zu gefährlichen Situationen oder Verkehrsunfällen kommen. Die Polizei bittet die Verkehrsteilnehmer und insbesondere die Eltern der jüngeren Fahrradfahrer eindringlich, die Verkehrssicherheit der Fahrräder herzustellen.

Auch in den kommenden Wochen werden die Fahrräder auf ihre Verkehrssicherheit an den Schulen und im Straßenverkehr überprüft. Wir alle wünschen uns, dass die Kinder sicher zur Schule und nach Hause kommen - dazu sollte jeder beitragen.

