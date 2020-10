Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kreis Wesel - Aktion Riegel vor! "Ich fühle mich jetzt sicherer"

Aktionstag am 25.10.20

Kreis Wesel (ots)

Die Kreispolizeibehörde Wesel berät Bürgerinnen und Bürger, wie sie ihr Haus oder ihre Wohnung besser vor Einbrechern schützen. Dazu gibt es am 25.10.20 einen Aktionstag "Riegel vor" mit Telefonberatung.

Gleichzeitig findet an diesem Tag auch ein "Tag der offenen Tür" statt, wo sich Bürgerinnen und Bürger auch direkt in der Sicherheitsausstellung der Polizei beraten lassen können. Dies geht allerdings nur unter den üblichen Hygiene-Regeln und nach vorheriger telefonischer Anmeldung. Das ganze Jahr über können sich Bürgerinnen und Bürger von den Mitarbeitern des Kommissariats Kriminalprävention und Opferschutz auch kostenlos Zuhause beraten lassen. Ein Beispiel:

Eine Doppelhaushälfte in einer Vorortsiedlung in Voerde. Michael Kootz-Landers steht vor der Haustür. Der Kriminalhauptkommissar von der Kreispolizeibehörde Wesel hat heute einen Termin bei der Hausbesitzerin. In diesen Zeiten ist er natürlich mit Mund-Nasen-Bedeckung unterwegs. Weil die Frau anonym bleiben möchte, nennen wir sie einfach einmal Else E. Unbekannte Täter haben vor einigen Monaten bei der Hausbesitzerin versucht, durch ein Kellerfenster in die Waschküche einzubrechen.

Auch wenn niemand ins Haus eingedrungen ist, "es klopft bei jedem Geräusch sofort das Herz", erzählt Else E. Michael Kootz-Landers hat die Frau gleich nach der Tat beraten, wie sie ihr Haus sicherer machen kann. Viele Sicherheitstipps hat die Hausbesitzerin inzwischen von einem Fachbetrieb nachrüsten lassen.

Heute sieht sich der Sicherheitsexperte der Polizei die ausgeführten Arbeiten an: Die Pilzkopfverrieglungen an den Fenster sind erneuert, abschließbare Griffe erschweren jetzt Einbrechern das Öffnen der Fenster, vor den Kellerfenstern sind zusätzliche Gitter angebracht und die Luke zum Dachboden ist durch eine Querstrebe gegen Einbrecher gesichert, die übers Dach in das Haus einbrechen wollen. "Ich fühle mich jetzt sicherer", sagte Else E.

Michael Kootz-Landers hat keine Beanstandungen und kann die blaue "Präventionsplakette" des Vereins "Netzwerk Zuhause sicher e.V." aushändigen. Das ist eine Initiative von Polizeibehörden, Kommunen, Unternehmen und Versicherungen, die sich für einen besseren Einbruchschutz einsetzen. Die gut sichtbar am Haus angebrachte "Präventionsplakette" soll Einbrecher vor einer Tat abschrecken. Damit haben wir bis jetzt gute Erfahrungen gemacht, erklärt Michael Kootz-Landers. Ein Einbrecher überlegt es sich so dreimal, dort einzubrechen, da er weiß, dass er auf massiven Widerstand stößt.

Wer einen Termin für eine solche kostenlose Beratung Zuhause oder in der Beratungsstelle der Polizei ausmachen möchte oder Fragen zum Einbruchschutz hat, kann das zum Beispiel telefonisch am Aktionstag erledigen. Die Mitarbeiter des Kommissariats Kriminalprävention und Opferschutz sind am Sonntag, den 25.10.2020 zwischen 10.00 Uhr und 15.00 Uhr, zu erreichen.

Telefonnummer am Aktionstag und für Voranmeldungen: 0281/ 107-4425, 107-4424, 107-4422

