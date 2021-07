Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Eskalation bei Nachbarschaftsstreitigkeiten

Hermannsburg (ots)

Bereits am Sonntag kam es zu Nachbarschaftsstreitigkeiten im Bereich Am Küchenmoor in Hermannsburg. Ein 65 jähriger Mann und die 22 jährige Mutter eines 1 jährigen Kindes gerieten, über das Schreien des Kindes, in Streit. Im Verlauf des Streites, drohte der Mann, dass er das Kind ausmachen würde, wenn es nicht ruhig wäre. Den 65 Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Bedrohung./ym

