Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Baustellentoilette geklaut.

Lippe (ots)

Unbekannte entwendeten zwischen Dienstag- und Mittwochmorgen eine mobile Toilette von einer Baustelle in der Allensteiner Straße. Die Diebe haben das Baustellen-Klo der Marke "Dixie" im Wert von mehreren hundert Euro vermutlich mit einem Fahrzeug abtransportiert. Zeugen sahen in dem Zusammenhang einen dunklen Transporter. Ihre Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen unter der Telefonnummer 05222/98180 entgegen.

