Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal-Bösingfeld. Diesel abgezapft.

Lippe (ots)

Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen drangen bislang Unbekannte in den abgesperrten Bereich einer Baustelle an den Tennisplätzen an der Straße "Zum Senkenberg" ein. Die Täter entwendeten aus dem Tank eines Radladers zirka 40 Liter Treibstoff. Ihre Hinweise dazu nimmt das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

