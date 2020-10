Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Auto kommt von Straße ab

Aalen (ots)

Satteldorf: Auto kommt von Straße ab

Am Freitagmorgen, gegen 10 Uhr, befuhr ein 62-Jähriger mit seinem PKW Suzuki die Kreisstraße 2505 in Fahrtrichtung Ellrichshausen. In einer Linkskurve kam das Fahrzeug, aus bislang unbekannter Ursache, nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Suzuki überfuhr zunächst einen Leitpfosten und prallte nach etwa 20 Meter über den Grünstreifen gegen eine Betoneinfassung einer Unterdohlung. Anschließend rutschte das Auto in den Straßengraben und fuhr noch etwa 45 Meter weiter, bevor er auf der rechten Seite liegend zum Stillstand kam. Der Fahrer wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1600 Euro. Die K2505 musste zur Bergung und Unfallaufnahme kurzzeitig voll gesperrt werden. Durch die Feuerwehren aus Satteldorf, Crailsheim und Ellrichshausen die mit 30 Personen und 5 Fahrzeugen im Einsatz waren, wurde eine Umleitung eingerichtet.

