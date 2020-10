Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Spiegelberg: Versuchter Wohnungseinbruch

Spiegelberg (ots)

Bisher unbekannte Einbrecher versuchten am Freitag gegen 10:40 Uhr in ein Wohnhaus in der Finkenstraße einzubrechen. Da die Täter allerdings bei der Tatausführung gestört wurden, zogen sie ohne Beute wieder von dannen. Der entstandene Sachschaden am aufgehebelten Fenster wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugen, die am Freitagvormittag im Bereich des Tatortes auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden dringend gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 9500 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-106

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell