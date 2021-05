Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei stellt mutmaßlich entwendetes Kleinkraftrad sicher

Neuss (ots)

Am Sonntag (23.5.), gegen 15:15 Uhr, trafen Polizeibeamte im Rahmen ihrer Streife an der Straße "Am Derikumer Hof" auf einen 20-Jährigen, der sein Kleinkraftrad der Marke Piaggio dort geparkt hatte. Das Fahrzeug machte, was seinen Zustand betraf, einen etwas eigenwilligen Eindruck. Neben der Verwendung von Klebeband zur Befestigung des Lenkers schien es auch ein zweites, nachträglich angefügtes Zündschloss zu haben, während das erste aufgebrochen zu sein schien. Die Versicherungskennzeichen wiederum waren gültig, aber als gestohlen gemeldet.

Auf Nachfrage gab der 20-Jährige an, dass er das Kleinkraftrad gekauft hatte, konnte jedoch keine genauen Angaben zum Verkäufer machen oder Papiere vorweisen. Auch die Herkunft der Kennzeichen konnte er nicht genau erklären. Eine Fahrerlaubnis konnte der Neusser ebenso wenig vorweisen; dafür fand man bei ihm geringe Mengen Betäubungsmittel. Da der Verdacht sich erhärtete, dass das Kleinkraftrad entwendet wurde, wurde es samt Kennzeichen sichergestellt, ebenso wie die Drogen.

Das Kriminalkommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Neben dem Verdacht des Kleinkraftraddiebstahls wird nun auch wegen einer möglichen Urkundenfälschung sowie Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

