Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Geldbörse aus Umkleidekabine gestohlen

Celle (ots)

Eine 45-jährige Kundin hatte am Dienstagvormittag in einem Einkaufszentrum in Groß Hehlen ihre Handtasche in einer Umkleidekabine liegen lassen. Als sie nach kurzer Zeit zurückkam stellte sie fest, dass jemand ihr Portemonnaie aus der Tasche gestohlen hatte. Zum Glück befand sich nur ein kleinerer Geldbetrag darin. Ob die Aufzeichnungen der Überwachungskamera Aufschluss über den Dieb oder die Diebin geben, wird sich noch zeigen.

