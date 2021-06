Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Radfahrer gestürzt

Soest (ots)

Auf der Arnsberger Straße ist am Montag, gegen 07:40 Uhr, ein Kind mit seinem Fahrrad gestürzt. Der Junge war mit Freunden auf dem Weg in Richtung Wisbyring gewesen. Die Pedale seines Rads hatten sich in dem Fahrrad eines Freundes verfangen. Dadurch kam er zu Fall und verletzte sich leicht. Er wurde mit dem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 150 Euro geschätzt. (wo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell