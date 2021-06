Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Suttrop - Unfall

Warstein (ots)

Auf der Kreisstraße ist es am Sonntag, gegen 01:50 Uhr, zu einem Unfall gekommen. Ein 27-jähriger Warsteiner fuhr mit seinem VW in Richtung Suttrop. Ein 25-jähriger Mann aus Warstein war mit seinen Freunden in Richtung Warstein unterwegs. In Höhe der Abzweigung Franz-Hegemann-Straße und Pflegerstraße kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 27-Jährige stieg aus seinem VW und brach auf dem Gehweg zusammen. Durch den Knall alarmierte Zeugen leisteten Erste Hilfe. Der Fahrer wurde mit dem Rettungswagen schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die drei Insassen des Seat kamen mit leichten Verletzungen davon. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 25000 Euro geschätzt. (wo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell