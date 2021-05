Polizei Köln

POL-K: 210521-6-K Kölnerin von Räuber niedergeschlagen - Zeugensuche

Köln (ots)

Schwere Verletzungen hat am Mittwochnachmittag (19. Mai) eine 30-jährige Kölnerin infolge eines Raubüberfalls an der Germaniastraße in Höhenberg erlitten. Gegen 17.20 Uhr hatte nach derzeitigem Kenntnisstand auf Höhe der dortigen Wellblechgaragen ein als ungepflegt beschriebener, circa 35-50-Jähriger mit blassem Teint die Frau zunächst nach Kleingeld gefragt. Nachdem die Kölnerin dem etwa 1,70 - 1,80 Meter großen Mann, der eine dunkle Jacke, hellblaue Jeans und weiße Turnschuhe trug, Geld aushändigte, habe der "sehr verbraucht aussehende Mann mit schwarzen, kurzen, fettigen Haaren" versucht, ihr die Handtasche gewaltsam zu entreißen. Zudem habe der Angreifer, der zum Tatzeitpunkt "etwas mehr als einen Dreitagebart" hatte, sie am Boden liegend mit Schlägen und Tritten traktiert, so die Geschädigte anschließend gegenüber Polizisten. Der Räuber sei mit der erbeuteten Handtasche geflüchtet. Rettungssanitäter brachten die erheblich Verletzte ins Krankenhaus. Das Kriminalkommissariat 14 bittet dringend um Zeugenhinweise unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/de)

