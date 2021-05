Polizei Köln

POL-K: 210521-4-LEV Fahndung mit Fotos nach bewaffnetem Raubüberfall in Bergisch Neukirchen

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 21. April 2021 - https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4895958

Nach einem bewaffneten Raubüberfall am 21. April fahndet die Polizei Köln mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach einem maskierten Unbekannten. Dem Gesuchten wird vorgeworfen, eine Kassiererin der TEDI-Filiale auf der Wuppertalstraße im Leverkusener Stadtteil Bergisch-Neukirchen mit einer Pistole bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert zu haben. Mit mehreren hundert Euro Beute war der Mann auf einem schwarzen Mountainbike mit grüner Schrift geflüchtet. Hinweise zur Identität oder dem Aufenthaltsort des Verdächtigen nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (cs/iv)

Die Bilder sind über das Fahndungsportal der Polizei abrufbar: https://url.nrw/F0051

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell