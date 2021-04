Polizei Köln

POL-K: 2104022-1-LEV Zeugensuche nach bewaffnetem Raubüberfall in Bergisch Neukirchen

Köln (ots)

Am Mittwochabend (21. April) hat ein bewaffneter Mann eine TEDI-Filiale auf der Wuppertalstraße im Leverkusener Ortsteil Bergisch Neukirchen überfallen. Der als 1,60 bis 1,65 Meter groß und schlank beschriebene Maskierte bedrohte gegen 18.45 Uhr die Kassiererin (27) mit einer Schusswaffe, forderte Bargeld und flüchtete mit mehreren hundert Euro Beute auf einem schwarzen Mountainbike mit grüner Schrift in Richtung Platanenweg. Die 27-Jährige sowie eine zweite Mitarbeiterin (44), die zum Zeitpunkt des Überfalls weiter hinten im Laden stand, erlitten einen Schock. Hinweise zu dem circa 30 bis 35 Jahre alten Unbekannten, der mit einer dunklen Cargohose sowie einer dunklen Jeansjacke und einer Sturmhaube bekleidet war, nimmt das Kriminalkommissariat 14 der Polizei Köln unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (cs/as)

