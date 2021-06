Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver-Borgeln - Unfall

Welver (ots)

Am Montag, gegen 08:10 Uhr, ist es auf der Hammer Landstraße zu einem Unfall gekommen. Ein 53-jähriger Mann aus Hamm war mit dem Auto in Richtung Soest unterwegs. Ein 64-Jähriger, ebenfalls aus Hamm, fuhr mit seinem Wohnmobil in Richtung Hamm. In einer Kurve kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der 64-Jährige wurde leicht verletzt. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf etwa 8000 Euro. (wo)

