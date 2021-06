Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - An den Falschen geraten

Soest (ots)

Zu einer Auseinandersetzung wurde die Polizei am Samstag, gegen 19:15 Uhr, in den Theodor-Heuss-Park gerufen. Ein 23-jähriger alkoholisierter Mann war in aggressiver Weise auf einen 26-jährigen Soester zugegangen. Dieser versuchte beruhigend auf den in Lippetal lebenden Mann einzureden, ohne Erfolg. Als der 23-Jährige zuschlagen wollte, konnte der Soester ausweichen und den Angreifer zu Boden ringen. Der aggressive Mann wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Polizeigewahrsam gebracht. Ein Alkoholvortest ergab 1,96 Promille. (wo)

