Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Zeugen gesucht

Soest (ots)

Am Sonntag, gegen 05:55 Uhr, ist es am Thomätor zu einem Unfall gekommen. Ein 20-jähriger, stark alkoholisierter Radfahrer wurde neben seinem Fahrrad sitzend angetroffen. Er behauptete, beim Schieben seines Rades von einem VW Golf angefahren worden zu sein. Ein Rettungswagen brachte ihn leicht verletzt ins Krankenhaus, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ein Alkoholvortest hatte einen Wert von 2,14 Promille ergeben. Zeugen, die Hinweise auf das Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02921-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (wo)

